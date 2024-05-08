  • BIST 10243.12
  • Altın 2400.636
  • Dolar 32.257
  • Euro 34.6756
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Dinçyürek: Düzenli kan bağışı büyük önem taşıyor

» »
Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 8 Mayıs Dünya Talasemia Günü Nedeniyle Açıklamalarda Bulundu.
Dinçyürek: Düzenli kan bağışı büyük önem taşıyor

Talasemia (Akdeniz Anemisi) hastalığının önemine vurgu yaparak toplumsal farkındalık oluşturmanın önemine değinen Bakan Dinçyürek, düzenli kan bağışının büyük önem taşıdığını belirtti.

Talasemia hakkında bilgi veren Bakan Dinçyürek, hastalığın genetik geçişli olduğunu ve çocuklara anne ve/veya babalarından genler yoluyla geçtiğini belirtti.  Talasemia tedavisinin zorluğuna dikkat çeken Bakan Dinçyürek, ülkede evlenen çiftlerin talasemi taşıyıcısı olup olmadıklarını belirlemek için yasal düzenlemelerin olduğunu ifade etti.

Dinçyürek, buna göre talasemia taşıyıcılığının evlilik öncesi tespitinin önemine vurgu yaparak, bundan dolayı Talasemia laboratuvarımızda 1980 yılından itibaren Talasemia taşıyıcılık testlerinin yapılmakta olduğunu belirtti.

Bakan Dinçyürek, talasemia tedavisinde kan bağışının önemine değinerek, Gönüllü kan bağışçılığının gelişmesi için bizlere ve sivil toplum örgütlerine büyük görevler düştüğünü, talasemia tedavisinde yeterli ve düzenli kan nakli yapılmasının önem arz ettiğini, bu nedenle vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi'ne başvuru yaparak kan bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Levyeyle camı kırıp hırsızlık yaptı... Üstüne bir de kaçak çıktı08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:08
  • Bir kilo uyuşturucuyla yakalandılar08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:55
  • Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 518 sürücü rapor edildi08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:51
  • Gece yarısı hırsızlık... Hem hırsız hem de kaçak çıktı08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:42
  • Kasaplara para desteği08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:32
  • Hintkenevirlerinin bakımını yaparken suçüstü yakalandı08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:23
  • Bir kişi yoğun bakımda... Kazada yaralananların ismi belli oldu08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:12
  • Serkan Gezmen, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:02
  • LAÜ’de öğrenci çalışmaları sergisi açıldı08 Mayıs 2024 Çarşamba 14:59
  • Tatar- Holguin görüşmesi tamamlandı08 Mayıs 2024 Çarşamba 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti