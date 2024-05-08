Dinçyürek: Düzenli kan bağışı büyük önem taşıyor

Talasemia (Akdeniz Anemisi) hastalığının önemine vurgu yaparak toplumsal farkındalık oluşturmanın önemine değinen Bakan Dinçyürek, düzenli kan bağışının büyük önem taşıdığını belirtti.

Talasemia hakkında bilgi veren Bakan Dinçyürek, hastalığın genetik geçişli olduğunu ve çocuklara anne ve/veya babalarından genler yoluyla geçtiğini belirtti. Talasemia tedavisinin zorluğuna dikkat çeken Bakan Dinçyürek, ülkede evlenen çiftlerin talasemi taşıyıcısı olup olmadıklarını belirlemek için yasal düzenlemelerin olduğunu ifade etti.

Dinçyürek, buna göre talasemia taşıyıcılığının evlilik öncesi tespitinin önemine vurgu yaparak, bundan dolayı Talasemia laboratuvarımızda 1980 yılından itibaren Talasemia taşıyıcılık testlerinin yapılmakta olduğunu belirtti.

Bakan Dinçyürek, talasemia tedavisinde kan bağışının önemine değinerek, Gönüllü kan bağışçılığının gelişmesi için bizlere ve sivil toplum örgütlerine büyük görevler düştüğünü, talasemia tedavisinde yeterli ve düzenli kan nakli yapılmasının önem arz ettiğini, bu nedenle vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi'ne başvuru yaparak kan bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu