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LAÜ’de Neşeli Cumartesiler Başlıyor: Baharın Keyfi Kampüste Yaşanacak

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LAÜ’de Neşeli Cumartesiler Başlıyor: Baharın Keyfi Kampüste!
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler Başlıyor: Baharın Keyfi Kampüste Yaşanacak

LAÜ’de Neşeli Cumartesiler başlıyor

 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlik serileri bahar döneminde de başlıyor.

LAÜ kampüsünde düzenlenecek Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin ilki 27 Nisan 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek.

LAÜ öğrencileri sürpriz etkinlikler ile eğlenecek

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan etkinlik serisinin ilkinde gün boyu müzik, sürpriz etkinlikler, eğlenceli oyunlar, ödüller ve performanslar yer alacak. Gün içerisinde öğrencilere yiyecek ve içecek ikramlarının yapılacağı Cumartesi etkinliğinde LAÜ Öğrenci Kulüpleri farklı aktiviteler gerçekleştirecek.

LAÜ öğrencilerinin ve kulüplerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikler saat 16:00’da başlayacak. Etkinlik programında, çeşitli yarışmalar, Bahar’da sanat ve resim atölyesi, Bahar şapka şıklığı atölyesi, Bahar esintisinde dans, sokak hayvanları da sevgi ister kermesi ve DJ Crymez performanısı yer alacak.

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