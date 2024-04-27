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Olimpiyat ateşinin Yunanistan'dan Fransa'ya yolculuğu başladı

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Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı. 16 Nisan'da Atina'da yakılan Olimpiyat ateşi Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan ayrılarak Fransa'ya doğru yolculuğuna başladı.
Olimpiyat ateşinin Yunanistan'dan Fransa'ya yolculuğu başladı

Belem adlı yelkenli tekneyle taşınan meşalenin 8 Mayıs'ta Marsilya'ya ve ardından 26 Temmuz'da Paris'e varması bekleniyor.

Güvenlik bu yıl yaz oyunları ile ilgili en mühim konuların başında geliyor.

Sıradışı bir tören için ilk kez stadyum sınırları içinde olmayan bir açılış organize edildi.

Ülke kafilelerinin Paris’in sembollerinden Seine Nehri’nde botlarla geçit yapması planlanıyordu. Bu plan halen yürürlükte ancak IŞİD’in saldırı tehditleri karşısında alternatif bir plan devreye girebilir.

 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nehir törenini halen yapılabileceklerini savunurken, “B ve C planlarının” bulunduğunu da kabul etti.

Farklı tören seçenekleri olduğunu ilk kez kabul eden Macron bu olasılığa karşı da hazırlandıklarını söyledi.

Fransız organizatörler, 10 binden fazla atletin, 6 kilometrelik nehir boyunca, görsel bir şölen içinde geçidi tamamlamasını planlıyordu.

600 bin kişinin izlemesi için yapılan ilk plan, 300 bin kişiye çekilmiş durumda. Bununla birlikte kente oyunlar için gelecek turistlerin açılışa biletsiz giriş yapabilmesi planı da değişti. Buna göre seyirciler açılış törenine davetiye ile katılabilecek.

Güvenlik endişeleri nedeniyle Seine Nehri’nde vazgeçilmek zorunda kalınırsa, Eiffel Kulesi manzaralı Trocadéro Meydanı alternatif olarak belirlendi.

Açılış töreninin Stade de France’e bile çekilebileceği konuşuluyor.

Paris yaklaşık iki ay sporun başkenti olacak

Paris Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos arasında 10 bin 500 atletin katılımıyla 329 farkı müsabaka yapılacak.

Ardındansa 28 Ağustos - 8 Eylül arasında Paralimpik Oyunları başlayacak. 4 bin 400 atlet 549 farkı müsabakada yarışacak.

Olimpiyat Oyunları'na 206 ülke, Paralimpik Oyunlara 184 atlet katılacak.

Paris’e oyunlar boyunca 15 milyondan fazla turist gelmesi bekleniyor.

Merakla beklenen atletizm etkinlikleri Stada de France’te yapılacak.

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