Olimpiyat ateşinin Yunanistan'dan Fransa'ya yolculuğu başladı

Belem adlı yelkenli tekneyle taşınan meşalenin 8 Mayıs'ta Marsilya'ya ve ardından 26 Temmuz'da Paris'e varması bekleniyor.

Güvenlik bu yıl yaz oyunları ile ilgili en mühim konuların başında geliyor.

Sıradışı bir tören için ilk kez stadyum sınırları içinde olmayan bir açılış organize edildi.

Ülke kafilelerinin Paris’in sembollerinden Seine Nehri’nde botlarla geçit yapması planlanıyordu. Bu plan halen yürürlükte ancak IŞİD’in saldırı tehditleri karşısında alternatif bir plan devreye girebilir.