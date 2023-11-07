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“Companions” Sergisi Lefkoşa'da ARUCAD Art Space’te Açıldı

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Sergi, 17 Kasım 2023 tarihine kadar Lefkoşa’da bulunan ARUCAD Art Space’te ziyaret edilebilir.
“Companions” Sergisi Lefkoşa'da ARUCAD Art Space’te Açıldı

“Companions” Sergisi

ARUCAD Art Space’te Açıldı

 

Sanat tarihçi-küratör Esra Plümer Bardak'ın kolaj çalışmaları ve siyaset bilimci Mehmet Ratip'in şiirlerinin bir araya geldiği "Companions" isimli sergi, ARUCAD Art Space’te izleyiciyle buluştu.   

 

Sefalet, kayıp, doğa ve kimlik gibi konuları düşünmeye giriş olarak manzaraların, farklı çökeltilerin ve ölçeklerin karmaşıklığını açığa çıkaran bir işbirliğinin sonucunu temsil eden sergi, açılış gecesinde yoğun ilgiyle karşılandı.

 

Söz konusu işbirliği, gerçek, hayali veya unutulmuş yerleri çağrıştıran küçük ölçekli kolaj kompozisyonlar veya manzaralardan oluşuyor ve bu eserlere eşlik eden şiirlerle birlikte sunuluyor. Sergide şiirlerin tam metnini ve görselleri içeren bir kitap da izleyicilerle buluştu. Sanat ve edebiyatın etkileyici bir birleşimini sunan sergi, ziyaretçileri düşünmeye ve sanatçıların hayal gücünü keşfetmeye davet ediyor.

Sergi, 17 Kasım 2023 tarihine kadar Lefkoşa’da bulunan ARUCAD Art Space’te ziyaret edilebilir.

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