ABD kampüslerindeki Gazze eylemleri yayılıyor: Bir üniversite mezuniyet törenini iptal etti

Polis, Atlanta eyaletinde bulunan Emory Üniversitesi’nde kamp kurmak isteyen eylemcilerle çatıştı. Eylemin dağıtılması için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanıldığı belirtiliyor. Ancak polis plastik mermi kullanılmadığını savundu.

Geçen haftaki eylemlerde gözaltına alınanlar arasında kızı da bulunan Demokrat Partili Kongre Üyesi İlhan Omar, Columbia Üniversitesi’ndeki eylemcilere katıldı. Omar BBC’ye yaptığı açıklamada, geçen hafta Columbia Üniversitesi’nde polise kampüste göstericilerin kurduğu kampı dağıtma yetkisi verilmesinin, hareketi ülke geneline yaydığını söyledi.

Omar “Bu, sadece 70 kişiyle başlamış bir hareketti. Columbia Üniversitesi üzerlerine gitmeye ve ifade özgürlüklerini ihlal etmeye karar verdiği için şimdi ulusal ve uluslararası düzeyde yayıldı” dedi.

Southern California Üniversitesi, 10 Mayıs’ta yapılması planlanan ana diploma törenini iptal etti.

Üniversite, yeni güvenlik önlemleri nedeniyle tören için kampüse beklenen çok sayıda ziyaretçinin gözden geçirilmesi için süre gerektiği vurgulandı ve “Sonuç olarak geleneksel olarak 65 bin öğrenci, aileler ve arkadaşlarını kampüsümüze getiren ana sahnedeki tören iptal edildi” denildi.

Üniversite ayrıca, ayrıntı vermediği güvenlik tehdidi nedeniyle Müslüman öğrenci Asna Tabassum’ün veda konuşmasını da iptal etmişti.

Syracuse, New York’a giden ABD Başkanı Joe Biden “Genocide Joe- Soykırım Joe” yazılı pankartlar taşıyan 100 dolayında eylemci tarafından protesto edildi.

Boston’daki Emorson Koleji, Los Angeles’taki Güney California Üniversitesi ve Austin’deki Texas Üniversitesi’nde 200’den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze’deki İsrail saldırılarını protesto eden öğrenciler Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, California Üniversitesi, Berkeley ve diğer okullarda kamp kurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD genelindeki üniversite eylemlerini “dehşet verici” diye tanımlamıştı.

Netanyahu “Amerika’nın üniversite kampüslerinde olanlar dehşet verici” demiş ve Filistin yanlısı eylemcileri, önde gelen üniversiteleri ele geçiren “antisemitik güruh” diye tanımlanmıştı. İsrail Başbakanı ayrıca “Yahudi öğrencilere saldırıyorlar. Yahudi akademisyenlere saldırıyorlar. Kınanmalı ve su götürmez bir şekilde kınanmalı. Ama böyle olmadı. Bazı üniversite rektörlerinin tepkisi utanç verici” demişti.

Gösteriler genel olarak barışçıl geçerken, kampüslerde Yahudi karşıtlığının yükseldiği haberleri de var. Columbia Üniversitesi’ndeki bazı Yahudi öğrenciler BBC’ye güvende hissetmediklerini söyledi. Başka Yahudi öğrencilerse gösterilere destek verdiklerini belirtti.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına yönelik protestolar, bir hafta önce polisin eylemcilerin çadırlarını yıkmaya çalışırken, 100’den fazla kişinin tutuklanmasıyla ABD geneline yayıldı.

Columbia Üniversitesi’ndeki eylemciler, okulu ziyaret eden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ı protesto ettiler.

Tüm kampüste Filistin bayrakları ve “gerçek Amerikalılar Gazze’nin yanında, “eğitimi askerden arındırın” ve “Gazze’de üniversite kalmadı” gibi sloganlar yazılı pankartlar görülüyor.