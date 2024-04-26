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SON DAKİKAABD kampüslerindeki Gazze eylemleri yayılıyor: Bir üniversite mezuniyet törenini iptal etti

ABD kampüslerindeki Gazze eylemleri yayılıyor: Bir üniversite mezuniyet törenini iptal etti

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ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde geçen hafta başlayan İsrail karşıtı Gazze gösterileri ülke genelindeki onlarca kampüse yayıldı.
ABD kampüslerindeki Gazze eylemleri yayılıyor: Bir üniversite mezuniyet törenini iptal etti

Polis, Atlanta eyaletinde bulunan Emory Üniversitesi’nde kamp kurmak isteyen eylemcilerle çatıştı. Eylemin dağıtılması için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanıldığı belirtiliyor. Ancak polis plastik mermi kullanılmadığını savundu.

Geçen haftaki eylemlerde gözaltına alınanlar arasında kızı da bulunan Demokrat Partili Kongre Üyesi İlhan Omar, Columbia Üniversitesi’ndeki eylemcilere katıldı. Omar BBC’ye yaptığı açıklamada, geçen hafta Columbia Üniversitesi’nde polise kampüste göstericilerin kurduğu kampı dağıtma yetkisi verilmesinin, hareketi ülke geneline yaydığını söyledi.

Omar “Bu, sadece 70 kişiyle başlamış bir hareketti. Columbia Üniversitesi üzerlerine gitmeye ve ifade özgürlüklerini ihlal etmeye karar verdiği için şimdi ulusal ve uluslararası düzeyde yayıldı” dedi.

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