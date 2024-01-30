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ARUCAD ve Pakistan Greenwich Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

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ARUCAD ve Pakistan Greenwich Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
ARUCAD ve Pakistan Greenwich Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Pakistan Greenwich Üniversitesi arasında karşılıklı akademik işbirliğini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla protokol imzalandı. Bu protokol ile iki üniversite arasında öğrenci ve akademisyen değişimi yapılabilecek. Ayrıca düzenlenecek kongreler, konferanslar, sempozyumlar, seminerler, atölye çalışmaları ile bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak.

 

ARUCAD'ın Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü ile Greenwich Üniversitesi Görsel Efektler ve Animasyon Bölümü ve Moda Tasarımı Bölümü arasında öğrenci ve akademisyen değişim programlarını kapsayan protokol ile iki üniversite arasında kültürel ve akademik anlamda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması hedefleniyor. 

 

Protokol, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç ve İdari Koordinatör Ahmet Özçelebi’nin Pakistan Greenwich Üniversitesine yaptığı ziyaret esnasında imzalandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi şunları kaydetti; “ARUCAD olarak imzaladığımız işbirliği protokolü bizim için büyük bir öneme sahiptir. Bu protokol, Greenwich Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz akademik işbirliğini resmileştirerek, iki ülke arasındaki ilişkiyi daha güçlü bir konuma taşıyacağına inanıyorum. Protokole katkı koyan herkese ve bizleri samimiyetle ağırlayan Greenwich Üniversitesi yetkililerine teşekkür ediyorum.”

Bu protokolün imzalanmasının ardından, Pakistan Greenwich Üniversitesi yetkilileri ARUCAD Heyetine üniversiteyi gezdirerek imkânlarını yerinde gösterdi.

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