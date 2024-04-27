  • BIST 9915.62
  • Altın 2440.177
  • Dolar 32.4575
  • Euro 34.7559
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAABD kampüslerindeki Gazze eylemleri yayılıyor: Bir üniversite mezuniyet törenini iptal etti

Töre: Milli şuura sahip toplumlar aldanmaz ve aldatmaz

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul temasları çerçevesinde Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği’ni ziyaret etti.
Töre: Milli şuura sahip toplumlar aldanmaz ve aldatmaz

Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre’yi, Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı karşıladı.

Töre, burada yaptığı konuşmada Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’nın Mavi Vatan’da ve Ortadoğu’da yapmış olduğu çalışmaları takdirle izlediklerini ifade etti.

Töre, “milli şuura sahip olan insanların aldanmayacağını ve aldatmayacağını onun için de bu iradenin oluşması gerektiğini” söyledi.

Töre, kazanılan ve var olan hakların aranmasında milli şuurun Türk toplumuna yardımcı olacağını bu bağlamda Cihat Yaycı’nın önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Cihat Yaycı da,  Töre’yi misafir etmekten onur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından  Cihat Yaycı, Başkan Töre’ye kitap hediye etti.

Töre, İstanbul’da Türkiye Emekli Subaylar Derneği’ni Rasim Paşa Şubesi’ni de ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul temasları kapsamında Türkiye Emekli Subaylar Derneği Rasim Paşa Şubesi’ni de ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre Meclis Başkanı Töre’yi Şube Başkanı Selman Baysal ve gaziler karşıladı.

Töre, burada yaptığı konuşmada, Dernek binasında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin başta Kıbrıs meselesi olmak üzere Türk dünyasını ilgilendiren milli konulara hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

“Emekli subayların fiziksel olarak askeri üniformayı çıkarttığını ancak fikirsel halen ülkeye hizmet ettiğini” belirten Töre, Kıbrıs Türk halkının selamlarını getirdiğini ve milli duruşa Türk milleti olarak devam ettiklerini söyledi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Rasim Şube Başkanı Selman Baysal da, her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gazimağusa - Karpaz Anayolunda Kaza27 Nisan 2024 Cumartesi 10:05
  • İkamet İzinsiz 4 kişi tutuklandı27 Nisan 2024 Cumartesi 10:05
  • Yeni Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ oldu26 Nisan 2024 Cuma 16:36
  • Meteoroloji açıkladı: Yarın akşam yağmur bekleniyor...26 Nisan 2024 Cuma 16:32
  • Akansoy: “Artık yeter demek için bugün sokaktayız”26 Nisan 2024 Cuma 16:30
  • Gardiyanoğlu: Asgari Ücret Komisyonu’nun toplanacağı en geç tarih 18 Mayıs26 Nisan 2024 Cuma 15:47
  • İsias duruşması devam ediyor: Mehmet Efe Bozkurt tahliyesini talep etti26 Nisan 2024 Cuma 15:47
  • Girne'de iğrenç olay... 5 adamdan genç kıza cinsel saldırı!26 Nisan 2024 Cuma 15:26
  • Sahte diploma zanlısı mahkemede... Daha önce de izinsiz botox yapmaktan tutuklandı!26 Nisan 2024 Cuma 15:26
  • Kalkanlı Yaşam Evi'nde fidanlar dikildi...26 Nisan 2024 Cuma 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti