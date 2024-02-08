ARUCAD Heyeti Pakistan'da Önemli Temaslarda Bulundu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Pakistan’daki merkezi eğitim denetim kurumu olan Higher Education Commission (HEC) Başkanı Prof. Dr. Mukhtar Ahmed’i ziyaret etti.

ARUCAD’ın başarılarını takip ettiğini dile getiren Prof. Dr. Mukhtar Ahmed, Üniversitenin Pakistan’daki sanat, tasarım ve iletişim alanlarında güçlü olan köklü devlet üniversitesi National College of Arts ile işbirliği yapması konusunda destek oldu. ARUCAD ile 1876 yılında kurulan köklü devlet üniversitesi National College of Arts (NCA) arasında önemli işbirliği anlaşması imzalandı.

Pakistan’a ARUCAD’ı ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak amacıyla giden Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi başkanlığındaki heyette, Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç ve İdari Koordinatör Ahmet Özçelebi yer aldı. Heyet, Pakistan Yüksek Öğretim Komisyonu (Higher Education Commission) Başkanı Prof. Dr. Mukhtar Ahmed’i ziyaret etti. Prof. Dr. Ahmed, KKTC’deki yüksek öğretim kurumlarını yakından takip ettiklerini dile getirirken, ARUCAD ile ilgili çok olumlu bilgilere sahip olduklarını kaydetti.

Pakistan Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mukhtar Ahmed’in referansıyla ARUCAD ile National College of Arts (NCA) arasında işbirliği anlaşması gerçekleşti. Bu protokol, öğrenci değişim programlarını teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla büyük bir adımı temsil ediyor. İşbirliği kapsamında iki yüksek öğretim kurumu arasında 2024-2025 Akademik Yılı için öğrenci ve akademik personel değişim programları, ortak sergiler ve sanatsal/akademik çalışmalar başlatılacak.

1876 yılında Pakistan’ın Lahore şehrinde kurulan National College of Arts’da (NCA), Plastik Sanatlar, Tekstil Tasarımı, Mimarlık, Sinema ve Müzik Bölümlerinde eğitim veriliyor. Öğrencilerin fikirlerini keşfetmelerine, araştırmalarına ve ifade etmelerine yardımcı olan bir eğitim sürecine odaklanan NCA, onları yenilikçi düşünceye teşvik ederek kendi potansiyellerini keşfetmelerine olanak sağlıyor.

ARUCAD ile NCA arasında gerçekleştirilen ve NCA Rektörü Prof. Dr. Murtaza Jafri ile ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi tarafından imzalanan işbirliği protokolü, her iki kurum için de büyük önem taşırken, öğrencilere ve akademisyenlere uluslarası fırsatlar sunmayı, sanat ve tasarım alanında uluslararası işbirliğini ve anlayışı güçlendirmeyi hedefliyor.