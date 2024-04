Akansoy: “Artık yeter demek için bugün sokaktayız”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, yazılı açıklamasında, “Artık yeter demek için bugün sokaktayız. Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yoklaşmaya karşı yürüyoruz. Adil, temiz, dürüst ve hakça bir yönetim için hepimize dayatılan kirliliğe karşı ses veriyoruz. Çözüm, özgürlük ve çocuklarımız için bir kez daha ayağa kalkıyoruz” dedi.

Halkı Dereboyu trafik ışıklarında buluşup Meclis’e yürümeye çağıran Akansoy, sivil toplum örgütleri, siyasal partiler, sendikalar ve birliklerin destek verdiği eylemde, Kıbrıs Türk halkının yoklaşmasına “artık yeter” diyeceklerini, “hükümete” tepki koyacaklarını kaydetti.

“CTP olarak hem Meclis’te hem sokakta olmaya devam ediyor ve Kıbrıs Türk halkını Sarayönü’ne hapsetmek isteyen zihniyetin karşısında her türlü eyleme destek veriyoruz” diyen Akansoy, şöyle devam etti:

“Anayasa’yı yok sayan, yasalara uymayan, gençlerin gözlerini göç yollarına dikmesine sebep olan bu zihniyet, görevde kaldığı her dakika memlekete, geri döndürülemez zararlar vermektedir. Adına hükümet denen yapı bir an önce gitmeli ve temiz bir yönetim kurarak bu ülkeyi birlikte yönetmeliyiz. CTP olarak yaptığımız her eylem ve açıklamada, ‘Bu yolu birlikte yürüyoruz; bu memleketi hep birlikte yöneteceğiz’ ifadelerine vurgu yapmaktayız. Bu ifadeleri söz ola değil, yürekten inanarak söylüyoruz ve yarın gerçekleştirilecek eylemde, toplumun tüm kesimleriyle birlikte yürüyeceğiz. Halkın refah içinde yaşadığı ve gençlerin göç etmeyi aklından bile geçirmeyeceği bir memleket yaratmak mümkündür. Stabil para birimine endeksli muhasebe birimine geçiş, kamu kurumlarının standardını yükseltmek ve hizmet kalitesini artırmak, kamu eğitim ve sağlık sistemlerini güçlendirerek standardını yükseltmek, kamu okullarında tam gün eğitim, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma planı temelinde birçok önerimizi CTP olarak yıllardır dile getirmekteyiz. Memlekette nüfus planlaması başta olmak üzere atılacak adımlar ortada ve nettir. Bizim için, Kıbrıs Türk halkının varlığı, kendi kendini yönetme iradesi her şeyin üstündedir. Adına hükümet denen yapı bir an önce 2024 yılında seçime gitmeli ve Kıbrıs Türk halkının önünü açması gerekmektedir. İç meselelerde olduğu gibi Kıbrıs konusunda da Kıbrıs Türk gençliğinin önünü tıkayanlara karşı her zaman olduğu gibi iki toplumlu, iki bölgeli siyasal eşitliğe dayalı federasyon için de mücadelemiz devam edecektir. Yaratılan sorunların, yoksulluğun, yokluğun, çözümü bu zihniyetten kurtulmak ve Kıbrıs Türk halkının gailesini çeken, ortaya koyduğu vizyonla toplumun önünü açan yapı bir an önce kurulmalıdır.”

Akansoy, yarın saat 18.00’de Dereboyu girişinde buluşup Meclis’e yürüyeceklerini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyen zihniyete “artık yeter”, “vardık, varız, varolacağız” dediklerini ifade etti.

Akansoy, “Unutulmaması gerekir ki bu memleket kendi ayakları üzerinde durabilir. Çalışanı, esnafı, yatırımcısı ile, kendi ayakları üzerinde duran, Kıbrıslı Türklerin gerçekten değer bulacağı ve yöneteceği bir döneme kapı açma zamanı gelmiştir. 2024 yılı erken seçim yılı olmalı ve Kıbrıs Türk halkı Sarayönü ile değil, dünyayla kucaklaşmalıdır” ifadelerini kullandı.