  • BIST 9915.62
  • Altın 2440.177
  • Dolar 32.4575
  • Euro 34.7559
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAABD kampüslerindeki Gazze eylemleri yayılıyor: Bir üniversite mezuniyet törenini iptal etti

Gazimağusa - Karpaz Anayolunda Kaza

» »
Gazimağusa - Karpaz Anayolunda Kaza
Gazimağusa - Karpaz Anayolunda Kaza

TRAFİK KAZASI

 27.04.2024 tarihinde, saat 00:20 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu 12-13 km’leri arasında, Mehmet ÖLMEZ (E-47), 342 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UU 967 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametinden Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, Granel Çemberine geldiği zaman, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu önünde aynı istikamete doğru seyredip çemberde seyreden araçlara yol vermek için durmak zorunda kalan Ali EVRAN (E-67) yönetimindeki TLF 207 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan UU 967 plakalı araç sürücüsü Mehmet ÖLMEZ, İskele Sağlık Ocağında yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan UU 967 plakalı araç sürücüsü Mehmet ÖLMEZ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Akansoy: “Artık yeter demek için bugün sokaktayız”26 Nisan 2024 Cuma 16:30
  • Gardiyanoğlu: Asgari Ücret Komisyonu’nun toplanacağı en geç tarih 18 Mayıs26 Nisan 2024 Cuma 15:47
  • İsias duruşması devam ediyor: Mehmet Efe Bozkurt tahliyesini talep etti26 Nisan 2024 Cuma 15:47
  • Girne'de iğrenç olay... 5 adamdan genç kıza cinsel saldırı!26 Nisan 2024 Cuma 15:26
  • Sahte diploma zanlısı mahkemede... Daha önce de izinsiz botox yapmaktan tutuklandı!26 Nisan 2024 Cuma 15:26
  • Kalkanlı Yaşam Evi'nde fidanlar dikildi...26 Nisan 2024 Cuma 15:09
  • Belinde tabancayla yakalandı... Cezaevi'ne gönderildi...26 Nisan 2024 Cuma 15:08
  • Yüksek Mahkeme Yargıçlığı'na Bertan Özerdağ atandı26 Nisan 2024 Cuma 15:06
  • Ertuğruloğlu, TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i kabul etti26 Nisan 2024 Cuma 14:59
  • KTÖS: Ayrıcalıklara, Yolsuzluklara, Çözümsüzlüğe Karşı Birlikte Yürüyoruz!26 Nisan 2024 Cuma 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti