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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 518 sürücü rapor edildi

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Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu 2 bin 377 araç sürücüsü kontrol edilirken, 518 araç sürücüsü rapor edildi. 11 araç ise trafikten men edildi.
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 518 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu 2 bin 377 araç sürücüsü kontrol edilirken, 518 araç sürücüsü rapor edildi. 11 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin 391’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 41’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak ve 62’si diğer trafik suçlarından ceza aldı.

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