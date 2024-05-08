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Erhürman: Bu kadar çok üniversite mezununa ihtiyacımız yok

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Tufan Erhürman'ın konuşmasını şu şekilde özetleyebilirim: "Doğru program ve projelerin önemi büyük. Özgüvenimizi yitirmemeliyiz, birlikte yapacak çok işimiz var.
Erhürman: Bu kadar çok üniversite mezununa ihtiyacımız yok

Ülkede bu kadar çok üniversite mezununa ihtiyaç duyulmadığının altını çizen Erhürman, nerede enflasyon varsa, orada değer kaybı yaşandığını vurguladı. Erhürman, “birlikte yönetme vizyonunun” hakim kılınması gerektiğine işaret etti. 

“Bu kadar çok üniversite mezununa ihtiyacımız yok”
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ara eleman ihtiyacı konusunun yıllardır konuşulduğunu fakat hiçbir zaman arzu edilen noktaya ulaştırılamadığını vurguladı. Bu konuda emek verenlere teşekkür eden Erhürman, “Bu konuda var olduğumuz nokta, arzu ettiğimiz nokta değildir” dedi. Ara eleman konusunun, ülkenin nüfus sorunu olarak da ortaya çıktığını belirten Erhürman, “Biz çok fazla üniversite mezunu üreten, yüksek lisans, doktora mezunu üreten bir ülke haline geldik” diye konuştu. Nerede enflasyon varsa, orada değerin düştüğünün altını çizen Erhürman, “Bizim bu kadar çok üniversite mezununa ihtiyacımız yok. Sayı çoğaldıkça, nitelik aşağıya geliyor” ifadelerini kullandı. Söz konusu sorunla ilgili ciddi kampanyalara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Erhürman, “Bu kampanyanın birinci ayağı, ara eleman lafından kurtulmaktır. Bunu kamuoyunda bir kampanyaya çevirmek lazım” dedi. Konuyla ilgili eğitimde de ciddi programlamalara ve projelere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Erhürman, bunların yapılmadığı sürece arzu edilen noktaya ulaşılamayacağını ifade etti

“Birlikte yönetme vizyonunun hakim kılınması gerekir”
Yerli üretimde, “yerli” kısmını destekleyen politikalara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Erhürman, “Nüfusumuz bize göre fazla ama rakiplerimize göre dar. Bu piyasada üretim yapıp büyüyebilmek kolay değildir” dedi. Üretimi sürdürülebilir kılmanın önemine işaret eden Erhürman, tüm ülkelerin, kendi ölçeğine göre yerli üreticiyi koruduğuna dikkat çekti. Uzun vadeli programlarla söz konusu sorunların çözülebileceğine vurgu yapan Erhürman, çok ciddi plan, program ve teşvik olması gerektiğinin altını çizdi. “Birlikte yönetme vizyonunun da hakim kılınması gerekir” diyen Erhürman, yönetsel süreçlere herkesin katılabileceği mekanizmayı devreye sokarak toplumsal kampanyaya çevirebilmenin önemini vurguladı. Tufan Erhürman, “Benim öğretmenin, öğrencim her şeyi başarabilir. Yeter ki doğru programı ortaya koyalım. Ona bağlı kalalım. Özgüvenimizi yitirmemizi gerektirecek hiçbir şey yok ama hep birlikte yapacak çok işimiz var” diye ekledi. 

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