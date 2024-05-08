Hafta sonu yağmur bekleniyor

Ülkede hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi, cumartesi ve pazar günü parçalı bulutlu bir hava ve yer yer hafif sağanak öngörüyor.

Dairenin 9 -15 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günleri sıcak ve nemli, diğer günler ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Havanın yarın parçalı zamanla az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; cuma parçalı bulutlu; cumartesi parçalı bulutlu, zamanla yer yer yağmurlu; pazar parçalı bulutlu, zamanla yer yer yağmurlu; pazartesi parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Salı ve çarşamba günü ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek

Hava sıcaklıkları önceleri 31-34 derece, daha sonraki günlerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Periyodun ilk günleri kuzey ve doğudan esecek rüzgarın diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.