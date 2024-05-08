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Kasaplara para desteği

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Ülkede yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla kasaplara destek ödemesi yapılıyor.
Kasaplara para desteği

Ülkede yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla kasaplara destek ödemesi yapılıyor.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlar Kurulu'nun Ü(K-I) 602-2024 sayılı 03.04.2024 tarihli kararıyla 3.4.24 - 3.5.24 tarihleri arasında kulağında Veteriner Dairesi hayvan kayıt sistemine kayıtlı kasaplık kulak küpesi olan ve mezbahada kesilen bir yaşını aşmamış küçükbaş hayvanlar için kasaplara hayvan başına 800TL destek ödemesi yapılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

 

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