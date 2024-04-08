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ARUCAD öğrencilerinin eserleri Amerika’da sergilendi

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Kırıktan Güzele” adlı Sürdürülebilir Sanat yarışmasının ardından kazanan eserler Las Vegas’ta düzenlenen prestijli KBIS Ticaret Fuarı’nda sergilendi.
ARUCAD öğrencilerinin eserleri Amerika’da sergilendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile 70 yıllık deneyimiyle banyo ve mutfak ürünleri sektöründe lider konumda olan BOCCHI’nin işbirliğinde düzenlenen “Kırıktan Güzele” adlı Sürdürülebilir Sanat yarışmasının ardından kazanan eserler Las Vegas’ta düzenlenen prestijli KBIS Ticaret Fuarı’nda sergilendi.

 BOCCHI tarafından endüstriyel olarak üretilen ancak çeşitli nedenlerle hasar görmüş veya kırılmış mutfak ve banyo lavabolarının, ARUCAD öğrencilerinin yaratıcılıklarını kullanarak yeniden değerlendirilmesiyle gerçekleştirilen “Kırıktan Güzele” adlı yarışma, sürdürülebilir sanatın önemini vurgulayan bir platform olarak öne çıktı. Sergilenen eserler, sanatsal yaratımlarda malzemelerin geri dönüştürülmesi ve yeniden değerlendirilmesiyle “Sıfır Atık” hedefini destekleyerek çevre bilincinin artırılmasına katkı sağladı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci olan Plastik Sanatlar Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Nina Nazarova, ikinci olan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Alika Onarova ve üçüncü olan Plastik Sanatlar Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Sevgi Songur’un eserleri’yle birlikte, Jüri Özel Ödülünü kazanan Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Anna Plieva’nın ve ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü Mezunu Tülay Pirgalıoğlu’nun eserleri de, Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas’ta düzenlenen prestijli KBIS Mutfak ve Banyo Endüstrisi Ticaret Fuarı’nda 27-29 Şubat tarihlerinde sergilendi.

Sergiden elde edilen gelir, sürdürülebilirlik ve çevre projelerini desteklemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren üç ayrı kâr amacı gütmeyen kuruluşa bağışlanacak.

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