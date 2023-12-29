“RANDOM ARUCAD” Sergisi Yeni Yıl Resepsiyonuyla Birlikte Açıldı

Sergide, farklı disiplinlerden gelen ARUCAD’ın sanatçı akademisyenleri ve çalışanlarının ürettiği eserler yer aldı.

ARUCAD’ın sanatçı akademisyenleri ve çalışanlarının eserlerini bir araya getirerek izleyiciye sunma amacıyla düzenlenen RANDOM ARUCAD sergisinin bu yıl üçüncüsü gerçekleşti. Sergi açılışı sonrasında ARUCAD Ailesinin bir arada olduğu yeni yıl resepsiyonu gerçekleşti.

Sergi açılışının ardından konuşma yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi şunları belirtti: "ARUCAD olarak kurulduğumuz günden bugüne misyonumuz gereği ulusal ve uluslararası birçok sanatçının, akademisyenlerimizin solo sergilerini ve öğrencilerimizin dönem sonu sergilerini halkımızla buluşturduk. Üreterek öğrenmek ve öğrenerek üretmek bakış açısıyla yaklaştığımız eğitim hayatımızda Üniversitemizin sanatçı akademisyenlerinin ve çalışanlarının eserlerini “Random ARUCAD” adlı sergide izleyiciyle buluşturmak bizim için oldukça önemlidir. ARUCAD’ın sanatçı akademisyenlerinin ve idari çalışanlarının 34 eserini bir araya getiren bu özel sergiye katkı koyan herkese teşekkür ederim. ARUCAD Ailesi olarak severek taşıdığımız birlik ve beraberlik duygularımız ve sorumluluk bilincimizle 2023 yılında birçok başarılı çalışmaya imza attık. 2024 yılındaki hedeflerimizi, yine aynı duyguyla ve büyük bir özveri ile gerçekleştireceğimizden hiç şüphem yoktur. Herkese sanat ve sağlıkla dolu bir yıl diliyorum."

“Random ARUCAD” sanat ve tasarım alanındaki yaratıcılığı teşvik etme misyonunu bir kez daha vurgulayarak, akademisyenlerin ve çalışanların sanatsal bir etkileşim platformunda buluşmasını sağladı. Sergi, Art Rooms Sanat Galerisi'nde 9 Şubat tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.