Lefkoşa'da “yoksulluğa, yolsuzluğa, adaletsizliğe ve çözümsüzlüğe”' yürüyüş düzenlendi

Lefkoşa’da bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri, ''yolsuzluğa karşı'' yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Meclis'in önünde sona erdi.

Bazı sendika ve siyasi partilerin de yer aldığı toplam 32 örgüt, “yoksulluğa, yolsuzluğa, adaletsizliğe ve çözümsüzlüğe” karşı Meclis önünde eylem yaptı.

Lefkoşa’da Dereboyu Citroen ışıklarında saat 18.00’de toplanmaya başlayan eylemciler, pankartlar ve sloganlarla Meclis’e yürüdü. Yürüyüşte, Citroen ışıkları – Ledra Palace ışıkları – Cumhurbaşkanlığı – Kuğulu Park – Meclis güzergahı izlendi.

-"Bıçak kemikte, artık yeter"

“Hırsızlığa, yolsuzluğa, adaletsizliğe, çözümsüzlüğe yeter diyoruz” ve “Bıçak kemikte, artık yeter” pankartlarının açıldığı eylemde; “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Vardık, varız, var olacağız” sloganları atıldı.

#isiasortakdavamız pankartı da açılarak İsias Otel davasına destek verilen eylemde, “adalet, barış, refah, özgürlük, demokrasi, laik yaşam, çözüm ve temiz toplum” talepleri dile getirildi.

Meclis önünde kurulan sahneye 32 örgütten temsilcinin çıkarak eylemcileri selamladığı eylemin sunuculuğunu Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem üstlenirken, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre, Halk Sağlığı, İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert konuşma yaptı. Konuşmalardan önce, KTOEÖS Disiplin Kurulu Üyesi Seçil Toprak, Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in “Bıçak Kemikte” isimli şiirini okudu.

-Eylem

Ardından KTOEÖS Başkanı Selma Eylem söz alarak, 32 örgütün “bıçağın artık kemikte olduğunu” dile getirmek için eylem yaptığını vurguladı ve örgüt temsilcilerini sahneye davet etti.

Eylem konuşmasında, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybedenleri de andı. Sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirten Eylem, adaletin ancak böyle sağlanabileceğini söyledi. Sonrasında, Şampiyon Melekler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından konuşmasına devam eden Selma Eylem, federal çözüm, özgürlük ve gelecek için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

-Mert

KTTB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cemal Mert ise, 32 örgüt adına ortak açıklamayı okudu. Açıklamada öncelikle, Şampiyon Melekler için adalet vurgusu yapıldı.

Ülkedeki birçok soruna değinilen açıklamada, “halk düşmanı icraatların sorumluları ile anayasayı, yasaları ihlâl edenler hesap verinceye; sosyal devlet anlayışı hâkim oluncaya; demokrasi egemen olana; federal çözüm ve Avrupa Birliği üyeliğine ulaşıncaya kadar” mücadelenin süreceği kaydedildi.

Eylem, KTOEÖS Disiplin Kurulu Üyesi Seçil Toprak'ın, Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in “Bıçak Kemikte” isimli şiirini yeniden okumasıyla sona erdi.

Eyleme destek veren örgütler şunlar:

“Basın Emekçileri Sendikası (BASINSEN), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞSEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜSEN), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (ELSEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOPSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRKSEN), Arif Hasan Tahsin Vakfı, Baraka Kültür Merkezi, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, Halk Sanatları Vakfı ve Derneği (HASDER), Girne Düşünce Derneği, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Barış Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Mağusa İnisiyatifi, Yeşil Barış Hareketi, Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP).”