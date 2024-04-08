ARUCAD’ın Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatları 21-22-23 Mayıs’ta!  

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrenci adaylarını, 21-22-23 Mayıs’ta gerçekleşecek Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara davet ediyor.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrenci adaylarını, 21-22-23 Mayıs’ta gerçekleşecek Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara davet ediyor.

ARUCAD’ın düzenleyeceği Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu tüm adaylar başvuruda bulunabilecek. Adaylar, 21-22-23 Mayıs’taki Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara, Üniversitenin Kampüsünde katılarak %100’e varan burs imkanlarından yararlanabilecek.

ARUCAD’lı olmak isteyen adaylar, 4 yıllık lisans bölümleri olan Plastik Sanatlar, Seramik, Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı, Arkeoloji, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Dijital Oyun Tasarımı, Modern Dans, Oyunculuk ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümlerine yönelik düzenlenecek özel yetenek sınavları ve mülakatlara katılabilecek. 2024-2025 Akademik Yılında ARUCAD’da eğitim almak için başvuruda bulunan adaylar, başvuru kriterlerini yerine getirdiği takdirde %50, %75, %90 ve %100 burs kazanma olanağına sahip olacak.

Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlar: 21-22-23 Mayıs

Adaylar, her bir bölüm için Üniversite tarafından belirlenen farklı başvuru kriterlerini yerine getirerek Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara katılabilecek.

ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları, özel yetenek sınavı ve mülakat başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen adaylar, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 – 0533 820 21 83 numaralı WhatsApp hatlarından ulaşabilecek.