  • BIST 9732.34
  • Altın 2405.066
  • Dolar 32.1113
  • Euro 34.97
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGazze'de savaşın sayılarla altıncı ayı: 32 binden fazla kişi hayatını kaybetti

ARUCAD’ın Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatları 21-22-23 Mayıs’ta!  

» »
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrenci adaylarını, 21-22-23 Mayıs’ta gerçekleşecek Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara davet ediyor.  
ARUCAD’ın Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatları 21-22-23 Mayıs’ta!  

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrenci adaylarını, 21-22-23 Mayıs’ta gerçekleşecek Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara davet ediyor.  

 

ARUCAD’ın düzenleyeceği Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu tüm adaylar başvuruda bulunabilecek. Adaylar, 21-22-23 Mayıs’taki Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara, Üniversitenin Kampüsünde katılarak %100’e varan burs imkanlarından yararlanabilecek.       

 

ARUCAD’lı olmak isteyen adaylar, 4 yıllık lisans bölümleri olan Plastik Sanatlar, Seramik, Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı, Arkeoloji, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Dijital Oyun Tasarımı, Modern Dans, Oyunculuk ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümlerine yönelik düzenlenecek özel yetenek sınavları ve mülakatlara katılabilecek. 2024-2025 Akademik Yılında ARUCAD’da eğitim almak için başvuruda bulunan adaylar, başvuru kriterlerini yerine getirdiği takdirde %50, %75, %90 ve %100 burs kazanma olanağına sahip olacak.  

 

Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlar: 21-22-23 Mayıs

 

Adaylar, her bir bölüm için Üniversite tarafından belirlenen farklı başvuru kriterlerini yerine getirerek Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara katılabilecek.   

 

ARUCAD’ın sunduğu %100’e varan burs olanakları, özel yetenek sınavı ve mülakat başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen adaylar,  kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 – 0533 820 21 83  numaralı WhatsApp hatlarından ulaşabilecek.       

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “RANDOM ARUCAD” Sergisi Yeni Yıl Resepsiyonuyla Birlikte Açıldı29 Aralık 2023 Cuma 16:00
  • ARUCAD journal yayında!24 Aralık 2023 Pazar 16:31
  • ARUCAD ve BOCCHI İşbirliğinde “Sürdürülebilir Sanat” Yarışmasının Sergisi ve Ödül Töreni Gerçekleşti  12 Aralık 2023 Salı 09:27
  • ARUCAD, Lise Öğretmenlerine Yönelik 2. Eğitim Çalıştayı Gerçekleştirdi08 Aralık 2023 Cuma 14:29
  • ARUCAD’da Atatürk’ü Anma Programı Düzenlendi 11 Kasım 2023 Cumartesi 10:46
  • “Companions” Sergisi Lefkoşa'da ARUCAD Art Space’te Açıldı07 Kasım 2023 Salı 08:34
  • ARUCAD 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Dersini Doç.Dr. Derviş Zaim Verdi01 Kasım 2023 Çarşamba 16:21
  • ARUCAD 4. Liseler Arası Tasarım Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti19 Ekim 2023 Perşembe 09:26
  • ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Azerbaycan'da Sunum Yaptı14 Ekim 2023 Cumartesi 13:24
  • ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, YÖK Akademik Yılı  Açılış  Törenine Katıldı.09 Ekim 2023 Pazartesi 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti