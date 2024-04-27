Carlo Ancelotti: Arda takımda kalacak

İspanya La Liga'nın 33. hafta karşılaşmasında lider Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile kozlarını paylaştı. Arda Güler ligde ilk kez ilk 11'de başlarken, eflatun-beyazlılar rakibini milli oyuncumuzun 29. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Arda Güler ayrıca maçın adamı seçilirken, Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, genç yıldızın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.
İtalyan teknik adam, "Arda Güler gelecek sezon takımda kalacak." ifadelerini kullandı.
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