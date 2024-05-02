Jose Mourinho teklif bekliyor. Yaklaşık 4 ay önce Roma'dan ayrılan ünlü teknik adam bir an önce yeşil sahalara dönmek istiyor.

Gelecek planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı " Henüz bir projem yok. Ne olacak bilmiyorum. Zor bir kariyerim oldu. Kazanmak için yaratılmamış takımlara teknik direktörlük yaptığımda bile insanların benden her zaman galibiyet beklediğini biliyorum." dedi.

Tecrübeli menajer "Son iki yılda iki kez Avrupa kupalarında final oynadım. Fazla ara vermeden teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bunu yapmadan mutlu olamam. Peki ama nerede? Şimdilik onu bilmiyorum. Ancak iyi antrenman tesislerine sahip herhangi bir kulüpte çalışabilirim." ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik direktör basında çıkan haberlerin aksine hiçbir Portekiz kulübünden teklif almadığını da sözlerine ekledi.

Kariyerinde iki kez Şampiyonlar Ligi ve 1 defa Avrupa Ligi Kupası'nı kaldıran Jose Mourinho, İngiltere Premier Lig'de 3, İtalya Seri A'da 2 ve İspanya La Liga'da 1 şampiyonluk yaşadı.

Avrupa'da 4 kez yılın antrenörü seçilen ünlü isim en son 2021- 2022 sezonunda Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.

61 yaşındaki Mourinho Roma'daki görevinden 16 Ocak 2024'te ayrıldı.