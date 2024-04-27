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İspanya'da gündem Arda Güler

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Real Madrid forması ile ilk kez La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve Real Sociedad karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Arda Güler, İspanyol gazetelerinde manşetlere taşındı.
İspanya'da gündem Arda Güler

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ligde ilk kez 11'de görev aldığı Real Sociedad maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Arda Güler, attığı golün yanı sıra karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.

İspanya LaLiga'nın 33'üncü haftasında lider Real Madrid, Real Sociedad'ın konuğu oldu. Konuk ekipte milli futbolcu Arda Güler de mücadeleye 11'de başladı. Ligde Real Madrid formasıyla ilk kez, ilk 11'de görev alan 19 yaşındaki yıldız futbolcu, 29'uncu dakikada karşılaşmanın tek golünü atarak takımına galibiyeti getirdi. Arda Güler'in galibiyeti getiren golünün ardından İspanyol basınında milli futbolcuya geniş yer verildi. Öte yandan Arda Güler'in golünün ardından İspanyol ekibi de sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşması dikkat çekti.

Arda Güler sınıfı geçti

İspanyol basını, milli futbolcunun gösterdiği performansla sınıfı geçtiğini satırlarına taşıdı. Arda'nın Madrid formasıyla ligde sadece yaklaşık 100 dakika forma giydiği hatırlatılırken, bu maçlarda 2 gol atmasına dikkat çekildi.

Arda nihayet forma giydi ve beklentileri karşıladı

Öte yandan İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'da da Arda Güler'in ilk 11'de olmasına dikkat çekildi. İlk kez 11'de görev yapan Arda Güler'in performansıyla teknik direktör Carlo Ancelotti ve takım arkadaşlarını etkilediği ifade edildi. Arda'nın gösterdiği performansla beklentileri karşıladığının altı çizilirken, daha önce de forma giydiği maçlarda daha fazla süre almak için yeteneğini gösterdiğine dikkat çekildi.

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