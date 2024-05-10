Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: J.U.E Tutuklandı

09 Mayıs 2024 tarihinde, Lefkoşa'da gerçekleştirilen bir operasyonda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından J.U.E.(E-26) isimli şahsın ikametgahında arama yapılmıştır

Lefkoşa'da Hintkeneviri Bulundurma Operasyonu ve Tutuklama Hakkında Detaylar

09 Mayıs 2024 tarihinde, Lefkoşa'da gerçekleşen önemli bir operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri, J.U.E.(E-26) isimli şahsın kalmakta olduğu ikametgahında saat 14:00 sıralarında gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Bu operasyon, kentin uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma aşaması devam ediyor