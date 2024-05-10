Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: J.U.E Tutuklandı

Lefkoşa'da Hintkeneviri Bulundurma Operasyonu ve Tutuklama Hakkında Detaylar
09 Mayıs 2024 tarihinde, Lefkoşa'da gerçekleşen önemli bir operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri, J.U.E.(E-26) isimli şahsın kalmakta olduğu ikametgahında saat 14:00 sıralarında gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.
Bu operasyon, kentin uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma aşaması devam ediyor
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