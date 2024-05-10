Adrenalin Dolu Pazar: Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda Motosiklet Drag Yarışı

PAZAR GÜNÜ LEFKOŞA-GÜZELYURT ANAYOLU ÜZERİNDE MOTOSİKLET DRAG YARIŞI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR…

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 12 Mayıs 2024 Pazar günü, 09:00-18:00 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Serhatköy Alt Geçidi ile Mevlevi Çemberi arasındaki yol güzergahında, çift şeritli yolda motosiklet drag yarışı düzenlenecektir.

Belirtilen tarih ve saatler arasında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Serhatköy Alt Geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında kalan yol güzergahı, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır. Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların ulaşımı ise, Serhatköy güzergahından eski Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu üzerinden sağlanacaktır.

Motosiklet Drag yarışı devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.