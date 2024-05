Bakan Berova, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

KİBRİT

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Engelliler Haftası’nın başlangıç gününde Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’nın derneği ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu duyarlılığından ötürü teşekkür etti. “Bu günü, bu haftayı önemsiyor olmanız bizleri sevindirmiştir” dedi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin bir dernekten öte bir sağlık merkezi olduğuna dikkati çeken Kibrit, ülkedeki engelli vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, daha kaliteli ve çok daha sağlıklı yaşam sürmeleri, toplumla iç içe, eşit bireyler olarak yer almaları için çalıştıklarının altını çizdi.

Kibrit; “Tamamen duyarlı kurum, kuruluş ve vatandaşların bağışları ile ayakta duran derneğimizde, yalnızca 830 üyeye değil, ihtiyacı olanlara koltuk değneği, yürüteç, tekerlekli sandalye gibi tıbbi desteği de tutanak karşılığı, hiçbir ücret talep etmeden kullanımlarına sunma fırsatı veriyoruz” dedi

Devletin tüm organları ve pek tabii Maliye Bakanlığı ile de işbirliği içerisinde, dirsek dirseğe çalıştıklarına vurgu yapan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, bugün Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’yı ağırladıkları toplantı salonunun da TİKA’nın desteğiyle hayata geçtiğinin altını çizerek, bu vesileyle derneğe ve üyelere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği olarak, yürütmüş oldukları ‘Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi’ projesi gereği, engelli bireylerin haklarının korunması ve özel sektörde de istihdamın önündeki engellerin kaldırılması amacıyla bilimsel çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Günay Kibrit, bu bilimsel çalışmaların sonuçlarını da yine tüm paydaşlarla paylaşacaklarını belirtti.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’da, bir Doktor, bir Bakan ve öncesinde de komitelerde görev alan bir Milletvekili olarak, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalıştıklarını hatırlatarak, derneğin gelişimini yakından takip etme imkânı bulduğunu ve bu ilerlemelerden son derece memnuniyet duyduğunu söyledi. Dernek yönetimini tebrik ve takdir ederek; “yaptığınız çalışmaları, emeklerinizi, mücadelenizi takdirle izliyor ve önemsiyoruz” dedi.

“Engelli bireylerlerimizin, insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanması, istihdamının desteklenmesi, üretime katılımını sağlamak, asli görevimizdir” diyen Maliye Bakanı Dr. Berova, engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak, gerek yasalarda, gerekse uygulamalarda yapılan iyileştirmelerin de devam edeceğini kaydetti. Hükümetin bu konuda hassas ve duyarlı olduğunu sözlerine ekledi.

Ziyaret vesilesi ve ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla, toplumsal bir de mesaj veren Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, “Sevgi Her Engelli Aşar” şiarıyla yola çıkan toplumun her bir bireyin, engelli vatandaşların yaşadığı zorluğu anlamalarını, onlara yaşımın her alanında destek çıkarak, dayanışma içinde daha güzel bir dünya inşa etmelerinin mümkün olduğunu belirtti.

Engelli istihdamının özel sektörde de desteklenmesi, engelli bireylerimizin üretime dahil edilmesi ile engellerin birlikte aşılacağını söyledi.

Görüşmenin sonunda, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya imzalı kitabını takdim etti.