Berova: Hayatı birlikte, dayanışma içinde paylaşmak için hiçbir engel yok

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ vesilesiyle mesaj yayımladı. Bugünün bir farkındalık yaratma günü olduğuna dikkat çekti. Toplumsal duyarlılığın çok daha fazla güçlenerek, büyümesini temenni etti.

Her bireyin, birer engelli adayı olduğunu da hatırlatan Maliye Bakanı Dr. Berova, farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını kaydederek, gerek engelli bireyler, gerekse ailelerine karşı toplumsal sorumluluk, bilinç ve hassasiyetin artması temennisinde bulundu. Hayatı birlikte, dayanışma içinde paylaşmak için hiçbir engelin olmadığını kaydetti.

Engelli bireylerinde toplumun tamamlayıcı bir ferdi olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, engelli bireylerin, her alanda olduğu gibi; hayatın içinde, üretimde, ekonomiye katkıda, eğitim, kültür, sanat ve sporda da gerekli fırsat ve imkân sağlandığında, başarılı olduğunun görüldüğünü sözlerine ekledi.