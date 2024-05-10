Lefkoşa'da Sahte Belge Düzenleme ve Gümrük Yasağına Aykırı Hareket Operasyonu

Lefkoşa'da 2022–2023 yılları içerisinde yaşanan bir olayda, A.A.(E-39) isimli şahsın yurt dışından temin ettiği ve gerçek değeri 1,575,655.54 TL olan tıbbi malzemelere yönelik sahte faturalar düzenlediği ortaya çıktı.

Lefkoşa'da Sahte Belge Düzenleme ve Gümrük Yasasına Aykırı Hareket Operasyonu Hakkında Gelişmeler

2022–2023 yılları içerisinde Lefkoşa'da yaşanan olayda, A.A.(E-39) isimli şahsın Sağlık Bakanlığı için yurt dışından temin ettiği tıbbi malzemelere ilişkin çarpıcı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, A.A.'nın gerçek değeri 1,575,655.54 TL olan bu malzemeleri, 90,800 TL'lik sahte faturalar düzenleyerek Gümrük ve Rüsumat Dairesine beyan ettiği ve böylelikle söz konusu malzemelerin düşük bir değer üzerinden gümrüklendiği tespit edilmiştir. Bu eylem, sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve gümrük yasasına aykırı hareket olarak değerlendirilmektedir.

Operasyon kapsamında A.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.