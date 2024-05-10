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Sınırı ihlal eden zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı!

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Lefkoşa’da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal ve uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan A.I önce askeri mahkemeye ardından kaza mahkemesine teminat maksatlı çıkarıldı.
Sınırı ihlal eden zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı!

Askeri mahkemede 2 ay süreyle cezaevine gönderilmesi karar verilen zanlıyla ilgili olguları polis memuru Emine Çıkan aktardı. 

Çıkan, zanlı Abdu Ilıkan’ın 1 Mayıs’ta saat 20.00’de askeri yasak bölgeyi ihlal edip, GKRY’ne geçtiğini ve aynı gün 23.10’da yine askeri yasak bölgeyi ihlal ederken suçüstü tutuklandığını anlattı. 

Çıkan, zanlının üst armasında üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet cam pipetin bulunarak, emare alındığını söyledi.

Zanlının 2 Mayıs’ta Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldığını söyleyen polis, iki ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini anlattı. 

Zanlının uyuşturucu kullanmadığı beyanında bulunduğunu belirten polis, devlet hastanesinde kan örneği alındığını kaydetti.  Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi

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