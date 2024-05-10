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Ercan Havalimanı'nda Unutulan Akıllı Saat Hırsızlık Olayıyla Sonuçlandı

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Ercan Havalimanı'nda Akıllı Saat Hırsızlığı: Şahıs Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor
Ercan Havalimanı'nda Unutulan Akıllı Saat Hırsızlık Olayıyla Sonuçlandı

Ercan Havalimanı'nda Akıllı Saat Hırsızlığına İlişkin Gelişmeler

08 Nisan 2024 tarihinde, Ercan Havalimanı'nda yaşanan olayda, bir şahıs tarafından unutulan akıllı saatle ilgili detaylı bir soruşturma yürütülmüştür. Yapılan ileri incelemeler sonucunda, M.F.H.(E-35) isimli şahsın, söz konusu saati bulduktan sonra haksız bir şekilde alarak kendi tasarrufuna geçirdiği ve bu şekilde hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir.

Havalimanı güvenlik birimleri, şüphelinin yakalanması ve adalete teslim edilmesi için titiz bir çalışma yürütmüştür. M.F.H. tutuklanmış olup, soruşturma süreci devam etmektedir. Şüphelinin ifadesi ve olayın ayrıntıları üzerinde detaylı bir araştırma sürdürülmektedir.

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