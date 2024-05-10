Polis Genel Müdürlüğü Trafik Haftası'nda Bilinçlendirme Etkinlikleri Düzenliyor

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TRAFİK HAFTASINDA

ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLYOR

Polis Genel Müdürlüğü tarafından, sürücüler üzerinde trafik bilincinin artırılması ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik her yıl düzenlenmekte olan “Trafik Haftası”, bu yıl 13 - 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Hayatımızın önemli bir parçası olan trafikte farkındalık yaratmak, trafik kurallarını hatırlatıp uyarmak ve trafikte alınabilecek tedbirlere dikkat çekilerek toplumun tüm kesimlerindeki trafik bilincini artırmak amacıyla, Trafik Haftası olarak ayrılan süre zarfında Polis Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen etkinlikler yapılacaktır.

PGM - Trafik Müdürlüğü’nde görevli yetkililer, televizyon ve radyo programlarına katılarak trafik ile ilgili halkı aydınlatıcı bilgiler verecektir.

Ülke genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, araç sürücülerinin görüş açısını engellemeyecek ve yayalara engel teşkil etmeyecek şekilde trafik kuralları ile ilgili uyarıcı afişler asılacaktır.

Ülke genelindeki çeşitli noktalarda bulunan reklam panolarında, hafta boyunca trafik ile ilgili uyarıcı görseller sergilenecektir.

Tüm ilçelerde, önceden planlanan lise düzeyindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik, trafik konusunda farkındalık eğitimleri verilecektir.

Ülke genelindeki trafik denetimeri sırasında, araç sürücülerine trafik kurallarını hatırlatan araç parfümleri dağıtılacaktır.

GSM operatörleri Telsim ve Turkcell tarafından, tüm abonelere hafta içerisinde üçer kez olmak üzere, “Trafik Sloganı” içerikli SMS’ler gönderilecektir.

UNUTMAYIN, TRAFİK KURALLARI HAYAT KURTARIR!

KAZASIZ GÜNLER VE GÜVENLİ SÜRÜŞLER DİLERİZ.