  • BIST 10347.65
  • Altın 2453.016
  • Dolar 32.2206
  • Euro 34.7527
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Haftası'nda Bilinçlendirme Etkinlikleri Düzenliyor

» »
Trafik Haftası'nda Toplumun Trafik Bilinci Artırılacak, Güvenli Sürüşler Hedefleniyor
Polis Genel Müdürlüğü Trafik Haftası'nda Bilinçlendirme Etkinlikleri Düzenliyor

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TRAFİK HAFTASINDA

ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLYOR

Polis Genel Müdürlüğü tarafından, sürücüler üzerinde trafik bilincinin artırılması ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik her yıl düzenlenmekte olan “Trafik Haftası”, bu yıl 13 - 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Hayatımızın önemli bir parçası olan trafikte farkındalık yaratmak, trafik kurallarını hatırlatıp uyarmak ve trafikte alınabilecek tedbirlere dikkat çekilerek toplumun tüm kesimlerindeki trafik bilincini artırmak amacıyla, Trafik Haftası olarak ayrılan süre zarfında Polis Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen etkinlikler yapılacaktır.

 

  1. PGM - Trafik Müdürlüğü’nde görevli yetkililer, televizyon ve radyo programlarına katılarak trafik ile ilgili halkı aydınlatıcı bilgiler verecektir.

 

  1. Ülke genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, araç sürücülerinin görüş açısını engellemeyecek ve yayalara engel teşkil etmeyecek şekilde trafik kuralları ile ilgili uyarıcı afişler asılacaktır.

 

  1. Ülke genelindeki çeşitli noktalarda bulunan reklam panolarında, hafta boyunca trafik ile ilgili uyarıcı görseller sergilenecektir.

 

  1. Tüm ilçelerde, önceden planlanan lise düzeyindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik, trafik konusunda farkındalık eğitimleri verilecektir.

 

  1. Ülke genelindeki trafik denetimeri sırasında, araç sürücülerine trafik kurallarını hatırlatan araç parfümleri dağıtılacaktır.

 

  1. GSM operatörleri Telsim ve Turkcell tarafından, tüm abonelere hafta içerisinde üçer kez olmak üzere, “Trafik Sloganı” içerikli SMS’ler gönderilecektir.

 

 

UNUTMAYIN, TRAFİK KURALLARI HAYAT KURTARIR!

 

KAZASIZ GÜNLER VE GÜVENLİ SÜRÜŞLER DİLERİZ.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adrenalin Dolu Pazar: Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda Motosiklet Drag Yarışı10 Mayıs 2024 Cuma 13:52
  • Bakan Berova, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti10 Mayıs 2024 Cuma 13:45
  • Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: J.U.E Tutuklandı10 Mayıs 2024 Cuma 13:42
  • Lefkoşa'da Sahte Belge Düzenleme ve Gümrük Yasağına Aykırı Hareket Operasyonu10 Mayıs 2024 Cuma 13:39
  • Ercan Havalimanı'nda Unutulan Akıllı Saat Hırsızlık Olayıyla Sonuçlandı10 Mayıs 2024 Cuma 13:38
  • Gazimağusa'da Majed ABDULLAH'tan Haber Alınamıyor: Kayıp Şahıs Aranıyor10 Mayıs 2024 Cuma 13:36
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Yaşayan 5 Kişi Tutuklandı10 Mayıs 2024 Cuma 13:35
  • Gazimağusa'da Arazide Yangın: Nar, Dut ve Akasya Ağaçları Zarar Gördü10 Mayıs 2024 Cuma 13:34
  • Gazimağusa ve Lefkoşa'da Ardı Ardına Trafik Kazaları: Alkol ve Dikkatsizlik Ön Planda10 Mayıs 2024 Cuma 13:28
  • 39 Yaşında hayatını kaybetti... Ölüm nedeni belirlenecek...10 Mayıs 2024 Cuma 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti