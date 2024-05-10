12. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali sona eriyor

12. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali 11 Mayıs Cumartesi son film gösterimleri ile kapanış yapıyor.

Her yıl olduğu gibi çocuklarımız geleceğimizdir düşüncesiyle bir gösterim de onlar için organize edildi. Bir grup korkusuz tavuğun, yakınlarındaki çiftlikte yaşayan ve korkunç bir tehlike ile karşı karşıya gelen kümes hayvanlarının kurtarılması macerası üzerine kurgulanmış olan Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu filmi Cumartesi 13:00’de KTÖS salonunda gösterilecektir. Tüm çocuklarımızı birlikte eğlenmeye davet ederiz.

Cumartesi akşamı ise son film olarak Limanların Uğultusu izlenecektir. Tersanelerdeki iş güvenliği ve işçi sağlığından yoksun çalışma koşulları, Taşeronlaştırma ve örgütsüzleştirmenin en uç biçimleri ve ‘ya grev, ya ölüm’ diyerek nihayet silkinen, sendikasının öncülüğünde harekete geçen binlerce insanın ‘artık yeter’ diyerek feryadını çığlığa dönüştürmesini anlatan Limanların Uğultusu filmi için 19:00’da yine KTÖS salonunda buluşuyoruz.

Işık, Kamera, Emek sloganı ile düzenlenen, ekseninde emek mücadelesi olan, başlı başına organizasyonun kendisi de bir mücadele yöntemi olan Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali son akşamında sizi birlikte güçlü olmaya davet ediyor.