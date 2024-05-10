İkametgahında uyuşturucu ile yakalandı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı.

Durukan, 9 Mayıs 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir polis ekibi tarafından Küçük Kaymaklı Lefkoşa'da sakin zanlı J.U.E ikametgahında huzurunda mahkeme emri ile 13:45- 14:15 saatleri arasında yapılan aramada; yaklaşık 10 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü hali tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis başlatılan soruşturma kapsamında alınan emarelerin tahlile gönderildiğini, zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.