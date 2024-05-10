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Mustafa Akıncı ses verdi: "Son üç yıldır, 40 yıllık ‘eski siyaset’ tek şeye hizmet ediyor: Vilayetleşme”

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Uzun süredir “politik” görüş paylaşmayan 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun hareketlendiği şu günlerde ses verdi…
Mustafa Akıncı ses verdi: "Son üç yıldır, 40 yıllık ‘eski siyaset’ tek şeye hizmet ediyor: Vilayetleşme”

Uzun süredir görüş paylaşmayan 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, son üç yıldır, 40 yıllık ‘eski siyasetin’ tek şeye hizmet ettiğini, bunun da “Vilayetleşme” olduğunu iddia etti.

Akıncı'ya göre "görüşmesiz" geçen yıllar bir işe yaramıyor. 

Mustafa Akıncı’nın sosyal medya paylaşımı şöyle;

“Rahmetli Cumhurbaşkanı Denktaş uzun yıllar, egemenliğimiz tanınmadan görüşme yapmamayı bir siyaset olarak belirlemişti. Türkiye futbol federasyonunun bile maç yapamadığı KKTC’yi  Klerides’in ve BM’nin resmen tanıması isteniyordu. Görüşmesiz geçen yıllar bir tek işe yaradı: Rumların yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti tek başına ve uluslararası hukuk açısından tüm ada adına AB üyesi oldu. Son üç yıldır 40 yıllık eski siyaset yeni diye yine piyasaya sürüldü. Bunun devamı da bir tek şeye hizmet ediyor: vilayetleşmeye.”

 

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