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Premier Lig'de şok olay: 2 futbolcu tutuklandı

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Premier Lig'de 19 yaşında iki futbolcunun geçtiğimiz hafta Cuma gecesi tecavüz suçlamasından dolayı gözaltına alındığı öne sürüldü. İngiliz basınını sarsan haberde futbolcuların geceyi sorguda geçirmesinin ardından kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi
Premier Lig'de şok olay: 2 futbolcu tutuklandı

İngiltere Premier Lig'de aynı takımda oynayan iki futbolcunun 19 Nisan Cuma günü bir tecavüz suçlamasıyla bağlantılı olarak tutuklandığı öne sürüldü.

Saldırı ve tecavüze yardım ve yataklık suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan futbolcular geceyi sorguda geçirdi.

The Sun'da yer alan habere göre, 19 yaşında olan oyuncular, soruşturmanın devamı için kefaletle serbest bırakıldı.

İddia edilen mağdurun tecavüzü Cuma gecesi olaydan birkaç saat sonra ihbarda bulunduğu kaydedildi.

İngitlere'de bir polis sözcüsü The Sun'a konuştu:

"Yetkililer bir tecavüz ihbarı üzerine iki kişiyi tutuklamıştır. 19 yaşındaki bir erkek saldırı ve tecavüze yardım ve yataklık şüphesiyle tutuklandı. 19 yaşındaki ikinci bir erkek de tecavüz şüphesiyle tutuklanmıştır. Her iki kişi de kefaletle serbest bırakıldı."

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