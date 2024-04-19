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Juventus, Ronaldo’ya 10 milyon euro tazminat ödeyecek

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39 yaşındaki Ronaldo, şikayet başvurusunda 19,5 milyon euro tazminat talebinde bulunmuştu
Juventus, Ronaldo’ya 10 milyon euro tazminat ödeyecek

Portekizli ünlü futbolcu, Cristiano Ronaldo, alacaklarının ödenmediği suçlamasıyla İtalyan takımı Juventus'a açtığı davayı kısmen kazandı.

Juventus, Cristiano Ronaldo’ya ücret anlaşmazlığı nedeniyle açılan dava sonucu yaklaşık 10 milyon euro tazminat ödeme yapacak.

İtalyan takımının, gecikmeden doğan faizleri de ödemesi kararlaştırıldı.

39 yaşındaki Ronaldo, şikayet başvurusunda 19,5 milylon euro tazminat talebinde bulunmuştu. Cristiano Ronaldo 2018-2021 yılları arasında Juventus forması giymişti.

Ronaldo, Juventus’un ardından İngiltere’nin ünlü takımı Manchester United takımında top koşturdu, geçen yıl Suudi Arabistan’ın Al Nassr ekibine transfer oldu.

Portekizli yıldız Juventus kariyerinde 134 maça çıktı ve 101 gol-22 asistlik performans gösterdi.

Ronaldo, dünyanın her yıl en iyi futbolcusuna verilen “Altın Top” ödülünü kariyeri boyunca 5 kez kazanma başarısı gösterdi.

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