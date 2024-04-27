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Amcaoğlu: Gönyeli Tenis Kulübünün binasını hayata geçirmek için çalışmalara başladık

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Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gönyeli Tenis Kulübü’nün binasının hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.
Amcaoğlu: Gönyeli Tenis Kulübünün binasını hayata geçirmek için çalışmalara başladık

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gönyeli Tenis Kulübü’nün binasının hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Başkan Amcaoğlu, “Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak sporun her alanına destek vermeye devam ediyoruz. Gönyeli Tenis Kulübünün uzun zamandır yarım inşaat şeklinde duran kulüp binası projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladık” dedi.

“Kulüp binası spor salonu, kafe, tuvalet, soyunma odası gibi işlevlere sahip olacak” diyen Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Binayı yerel yönetim, özel sektör ve Gönyeli Tenis Kulübü işbirliğiyle süratle tamamlayıp sporcuların kullanımına vermeyi planlıyoruz. Hem sporcularımıza daha iyi fiziki imkanlar yaratmak hem de Tenis kültürünün ileriki kuşaklara aktarılması bizler için çok önemlidir.”

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