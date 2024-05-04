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Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat!

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Lefkoşa Citroen ışıkları ile Metehan çemberi arasında yapılacak çalışmadan dolayı sürücülere uyarı yapıldı.
Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat!

Lefkoşa Citroen ışıkları ile Metehan çemberi arası bölünmüş yol, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi yapım işleri kapsamında yapılacak olan alt geçit nedeniyle bugün saat 12:00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafik akışı ayni güzergahlarda oluşturulan servis yolundan kontrollü sağlanacak.

Bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica edildi.

 

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