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Yağmurlu hava geliyor...

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Meteoroloji Dairesi, yarın ve pazartesi günleri yağmur beklendiğini belirtti.
Yağmurlu hava geliyor...

Daireden yapılan açıklamada, bölgenin 5 – 10 Mayıs tarihleri arasında, alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, yarın ve pazartesi günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Hava yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi günü parçalı bulutlu öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 30 – 33, sahillerde 26 – 29 derece, yarın ise iç kesimlerde 25 – 28 ve sahillerde 21 – 24 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk iki günü güney ve batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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