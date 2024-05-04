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Salonda gerginlik yaşandı

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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalde Fransa'nın Monaco ekibine 65-62 yenildiği maçın ardından salonda gerginlik yaşandı.
Salonda gerginlik yaşandı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın son bölümlerinde saha kenarındaki taraftarlar ile Monacolu bazı oyuncular arasında sözlü atışma oldu.

Bu atışmalar, çekişmeli geçen maçın son bölümünde büyüdü. Konuk ekipte Alpha Diallo, maçın bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli taraftarlara el hareketi yaptı.

Bunun üzerine bazı taraftarlar, Monacolu oyuncuların üzerine yürürken, salonda kısa sürekli gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

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