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Rusya şeker ihracatını yasakladı

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Rus hükümeti şeker ihracatını geçici olarak yasakladığını açıkladı.
Rusya şeker ihracatını yasakladı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin gıda piyasasındaki istikrarın korunması için şeker ihracatına ilişkin tedbir alındığı ifade edildi.

Buna göre, şeker ihracatı 31 Ağustos 2024’e kadar yasaklanırken, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan’a yönelik ihracata belirli miktarlarda muafiyet tanındı.

Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkede yılda 6 milyon ton şeker tüketilirken bu yıl yaklaşık 6,9 milyon ton şeker üretilmesi bekleniyor.

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