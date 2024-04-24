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Güney'de motosiklet sürücüsü boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı!

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Güney Kıbrıs'ta bir motosikletli seyir halinde olduğu sırada, bir başka kişi tarafından ateş açılması sonucu boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Güney'de motosiklet sürücüsü boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı!

Güney Lefkoşa'nın Lakatamia bölgesinde güpegündüz motosikletini sürerken bir kişi boynundan vuruldu.

Olay, dün Lakatamia bölgesinde yaşandı. Cyprus Mail’de yer alan habere göre, şahsın Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Lefkoşa'da gündüz vakti meydana gelen silahlı saldırının failleri hala serbest ve bulunamadığı belirtildi.

Çarşamba günü Lefkoşa'da işlek bir yolda bir adamın gündüz vakti vurulmasıyla ilgili soruşturmalar devam ederken, olay polisin etkisizliğine yönelik tepkileri yeniden alevlendirdi.

Salı günü Anthoupolis bölgesinde motosikletiyle seyir halindeyken vurulan ve biri boynuna, ikisi de yanlarına isabet eden üç kurşunla yaralanan kurbanın durumu kritik olup Lefkoşa Genel Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtildi.
 

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