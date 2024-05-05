  • BIST 10276.88
  • Altın 2390.367
  • Dolar 32.335
  • Euro 34.7427
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Basketbol U20’de YDÜ farklı galip: 91-61

» »
Basketbol U20’de YDÜ farklı galip: 91-61
Basketbol U20’de YDÜ farklı galip: 91-61

Basketbol Alt Liglerine üç maçla devam edildi.
U20 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer Aksu’yu 91-61 mağlup etti.

U 16 kadınlarda Levent
Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Ligi’nde oynanan maçta Levent Gelişim, Koopspor karşısında 61-41 galip geldi.

Nefes kesen maç Adaspor’un: 58-59
Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nde oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maçta Adaspor deplasmanda Soyer Aksu’yu 59-58 mağlup etti.
Baştan sona çekişme içinde geçen maçın don anlarına taraflar 58-58 berabere girdi.
Adaspor son hücumda faul kazandı yapılan atışın birini kazanarak maçı 59-58 kazandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD Kariyer Günleri Mimar Desen Çizenel’in Katılımıyla Tamamlandı05 Mayıs 2024 Pazar 11:46
  • Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü05 Mayıs 2024 Pazar 11:43
  • Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat!04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:47
  • Töre: Güzelyurt’a bir bayrak çektik, bu bayrak artık inmez04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:46
  • 24. Büyükkonuk Eko Günü yarın yapılıyor04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:45
  • 12. Mormenekṣe Enginar Festivali başladı04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:44
  • Hız, alkol, telefon, kemer... Trafikte yine işlenmedik suç kalmadı04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:44
  • Yer Aydınköy... Narenciye ağaçları küle döndü04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:43
  • Gönyeli'de operasyon... Çok sayıda uyuşturucudan tutuklu04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:43
  • Bir gecede 3 kaçak...04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti