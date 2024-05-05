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Girne ve Lefkoşa’da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Girne ve Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazalarında yaralanan toplam 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Girne ve Lefkoşa’da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Girne ve Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazalarında yaralanan toplam 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis Basın Bültenine göre, Girne’de Karakız Sokak üzerinde,  Çağnur Köse (K-19) 105 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RZ 031 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizce anayol durumunda bulunan Mustafa Çağatay Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru, kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeden dikkatsizce seyreden Yalçın Karali (E-43) yönetimindeki PB 469 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden RZ 031 plakalı araç yolun solundan çıkarak kaldırım üzerinde bulunan ağaca, PB 469 plakalı araç ise yolun solundan çıkarak kaldırım üzerindeki çevre tellerine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan RZ 031 plakalı araç sürücüsü Çağnur Köse ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hazar Ulukışla (K-20), Yasemin Şayestenur Duman (K-25) ve Nilay Özdemir (K-20) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da ise Şht. Mustafa Ruso Caddesi boyunca LY 465 plakalı aracı soldan ikinci şerit içerisinden şehir merkezine doğru kullanan Abdelrahman Khalid Tifour (E-22) seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan “Yıldırım pide” isimli işletme önlerine geldiğinde o esnada yolun solundan sağına doğru koşarak geçmeye çalışan yaya Melisa Yamak’a (K-21) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. 

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