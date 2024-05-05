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ARUCAD Kariyer Günleri Mimar Desen Çizenel’in Katılımıyla Tamamlandı

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ARUCAD Kariyer Günleri Mimar Desen Çizenel’in Katılımıyla Tamamlandı
ARUCAD Kariyer Günleri Mimar Desen Çizenel’in Katılımıyla Tamamlandı

 

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Kariyer ve Mezunlar Ofisinin organize ettiği Kariyer Günleri, mimar Desen Çizenel’in “Mimarlığa Yolculuk” isimli konuşmasıyla sona erdi. Çizenel, konuşmasında eğitim hayatından ve sektördeki deneyimlerinden bahsederken, ARUCAD öğrencilerine geçmiş projelerinden örnekler sundu.   

 

ARUCAD Kariyer Günleri, ilk iki gününde Moda Tasarımcısı Zerrin Akıncı ve Multidisipliner Sanatçı Umay Kutay Erol’un sunumlarına ev sahipliği yaparken, konuşmalar serisi Mimar Desen Çizenel’in sunumuyla tamamlandı. Sunumuna başlamadan önce kendi eğitim hayatından bahseden Çizenel, küçük yaşlarda mimari yapılara ilgi duyduğunu ve mimar olmayı bu yaşlarda hayal ettiğine dair vurgu yaptı. Mimarlık Bölümü mezunu olduktan sonra en önemli unsurlardan birinin sektöre girerek iş hayatını deneyimlemek olduğuna değinen Çizenel, ARUCAD öğrencilerine staj dönemlerinin de dışında gerek gönüllü olarak gerekse yaz dönemlerinde mutlaka mimarlık ofislerinde çalışmalarını tavsiye etti.  

 

Eğitim hayatının ardından 15 yıldır sürdürdüğü mimarlık ofisindeki çalışmalardan örnekler veren Desen Çizenel, öğrencilere sektörün içinde müşteri ile birebir çalışmanın öneminden ve tasarım süreçlerinde meydana gelebilecek problemlerin doğru iletişimle aşılabileceğinin altını çizdi.

 

ARUCAD Kariyer Günleri, Desen Çizenel’in sunumunun ardından öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve katılım sertifikasının takdim edilmesi ile son buldu.

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