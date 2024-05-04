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Markette hırsızlık... 21 yaşındaki genç tutuklandı

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Kalkanlı’da bir markette hırsızlık yaptığı tespit edilen 21 yaşındaki kadın tutuklandı.
Markette hırsızlık... 21 yaşındaki genç tutuklandı

 

Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

 

e müşteri olarak giden E.I.Ş.(K-21)’nin, market içerisinde satışa sunulan toplam 873,18 TL değerindeki muhtelif ürünleri alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.market’da faaliyet gösteren bir Kalkanlı03.05.2024 tarihinde, 18:30 sıralarıda, 

 

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