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Kalkanlı Yaşam Evi'nde fidanlar dikildi...

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Kalkanlı Yaşam Evi'nde fidan dikimi etkinliği yapıldı. Etkinliğe Bakan Gardiyanoğlu ve diğer yetkililer katıldı.
Kalkanlı Yaşam Evi'nde fidanlar dikildi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu  Kalkanlı Yaşam Evi’ni daha modern nir yapıya kazandırmak için iyileştirme çalışmaları devam ederken çevre  düzenlemesinde büyük  önem verdiklerini   belirtti. Gardiyanoğlu  Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluk  sahası  içinde olan  çevre düzenleme ve bina  kısmını  içeren alalar için tüm  hızla çalıştıklarını kaydetti.

“KALKANLI  YAŞAM  EVİ İHALESİ SONUÇLANDI. İHALE ŞARTNAMESİ MERKEZ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLDİ”
Kalkanlı  Yaşam Evi  ihalesinin sonuçlandığı  müjdesini de veren Bakan Gardiyanoğlu,  KEİ ofisinin katkıları ile 8 mliyon TL’lik ihale şartnamesinin Merkezi ihale komisyonuna  teslim edildiğini  ve kısa süre içinde  ihalenin neticesinin alınarak  Kalkanlı Yaşam Evi’nin  bakım ,onarım ve yenileme çalışmalarının başlayabileceğini  açıkladı.  Tüm gayemiz yaşlılarımıza daha konforlu  ve çağdaş bir hizmet vermektir “ diyen Bakan Gardiyanoğlu  emeği geçen herkese teşekkür etti. 
 Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürüm  Alev Ecevit de konuşmasında  yaşlıların en iyi koşullarda yaşamayı hakettiğini vurgulayarak  katkı  koyan  herkese teşekkür etti. 
  Etkinliğe katılan UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atayasan  da konuşmasında  Bakan Gardiyanoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana Kalkanlı Yaşam  Evi için ciddi çalışmalar içinde olduğunu  belirtti. “ Herşeyi  devletten beklememek gerekir” diyen Atasayan, iş insanlarına da çağrıda  bulunarak Kalkanlı Yaşam  evi için herkesin elini taşın altına koyması  gerektiğini  kaydetti.  Etkinliğin ardından ilk  Fidanı   Bakan Gardiyanoğlu  Kalkanlı  Yaşam Evinde kalan  yaşlılar ile birlikte  dikti.

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