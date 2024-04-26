Kalkanlı Yaşam Evi'nde fidanlar dikildi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Kalkanlı Yaşam Evi’ni daha modern nir yapıya kazandırmak için iyileştirme çalışmaları devam ederken çevre düzenlemesinde büyük önem verdiklerini belirtti. Gardiyanoğlu Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluk sahası içinde olan çevre düzenleme ve bina kısmını içeren alalar için tüm hızla çalıştıklarını kaydetti.

“KALKANLI YAŞAM EVİ İHALESİ SONUÇLANDI. İHALE ŞARTNAMESİ MERKEZ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLDİ”

Kalkanlı Yaşam Evi ihalesinin sonuçlandığı müjdesini de veren Bakan Gardiyanoğlu, KEİ ofisinin katkıları ile 8 mliyon TL’lik ihale şartnamesinin Merkezi ihale komisyonuna teslim edildiğini ve kısa süre içinde ihalenin neticesinin alınarak Kalkanlı Yaşam Evi’nin bakım ,onarım ve yenileme çalışmalarının başlayabileceğini açıkladı. Tüm gayemiz yaşlılarımıza daha konforlu ve çağdaş bir hizmet vermektir “ diyen Bakan Gardiyanoğlu emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürüm Alev Ecevit de konuşmasında yaşlıların en iyi koşullarda yaşamayı hakettiğini vurgulayarak katkı koyan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe katılan UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atayasan da konuşmasında Bakan Gardiyanoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana Kalkanlı Yaşam Evi için ciddi çalışmalar içinde olduğunu belirtti. “ Herşeyi devletten beklememek gerekir” diyen Atasayan, iş insanlarına da çağrıda bulunarak Kalkanlı Yaşam evi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti. Etkinliğin ardından ilk Fidanı Bakan Gardiyanoğlu Kalkanlı Yaşam Evinde kalan yaşlılar ile birlikte dikti.