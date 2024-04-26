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Belinde tabancayla yakalandı... Cezaevi'ne gönderildi...

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Minareliköy’de düzenlenen operasyonda silah, mermi ve şarjörle yakalanan M.Y.C yeniden mahkemeye çıkarılırken, daha önce tutuklanan E.Y suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.
Belinde tabancayla yakalandı... Cezaevi'ne gönderildi...

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak, mahkemede olguları aktardı. Kuşak, 16.04.2024 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Minareliköy'de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket'in otopark alanı içerisinde alınan bir ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında HR 905 plakalı Jeep araç içerisinde yolcu olarak bulunan M.Y.C'nin belinde beyaz zarf içerisinde Türkiye'den izinsiz olarak ithal edip kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı Hırvatistan yapımı XDM Elite marka 9 mm’lik tabanca, 6 adet 9 mm’lik canlı mermi ile bir adet 14'lük kısa bir adet 25’lik uzun şarjör tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlı M.Y.C'nin yanı sıra araç sürücüsü E.Y'nin de tutuklandığını belirtti. Polis memuru Kuşak, zanlı M.Y.C'nin Girne’deki evinde yapılan aramada Çekoslovak yapımı 7.65 mm silah ile silaha ait şarjör ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlı M.Y.C'nin Girne’deki silahın yıllar önce kendisine hediye edildiğini, Lefkoşa’da ele geçirilen silahın ise Suriye’de bulunan bir şahıs tarafından bir kişi aracılığıyla hediye olarak gönderildiğini söylediğini aktardı. Polis, bulunan silahların parmak izi ve balistik incelemeye gönderildiğini, sonuçların temiz çıktığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Yeni’nin suçla bağlantısı görülmeyerek, serbest bırakıldığını söyledi. Polis, zanlı M.Y.C'nin ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde 2014 yılında cezalı bir şekilde ülkeden çıkış yaptığını belirlediklerini söyledi.

Polis, zanlıdan bu konuda izahat istendiğinde ülkeden çıkış yaptıktan birkaç gün sonra TIR araçla gizlice Girne Turizm Limanından ülkeye giriş yaptığını söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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