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İsias duruşması devam ediyor: Mehmet Efe Bozkurt tahliyesini talep etti

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İsias Otel davasının ikinci duruşması başladı. Bilirkişilerin konuşması talebinin ardından mahkeme salonunda gerginlik çıktı ve duruşmaya ara verildi. Duruşmanın devamında Otelin hissedarı olan sanık Efe Bozkurt, tahliyesini talep etti.
İsias duruşması devam ediyor: Mehmet Efe Bozkurt tahliyesini talep etti

İsias Otel davasının ikinci duruşması başladı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 72 ölü, 8 yaralı olan ana dosya ile 2 yaralının olduğu ek dosya birleştirildi.

Duruşma, sanıkların savunmasıyla başladı. Birleşen dosyada 72 ölü haricinde 2 yaralı daha olduğunu belirtildi.

BOZKURT

İsias Otel sahibi sanık Ahmet Bozkurt birleşen dosyaya yaptığı savunmada, aleyhinde tespit edilen suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, inşaat ve kullanılan malzemelerle ilgili yanlış hesaplamalar yapıldığını savundu.

Binayı yapan mühendis, mimar ve görevlilerin işlerini çok düzgün yaptıklarını ifade eden Bozkurt, “Yanlış tespitler var, bunları kabul etmiyorum” diyerek, alınan kök rapor ve ek rapor tespitine itirazda bulundu.

Bozkurt, 1993’te inşaatın yapımına başladığında malzemelerini çok dikkatli seçtiğini kaydetti.

YILDIZ

İsias Otel Mimarı Erdem Yıldız da, birleşen dosyadaki 2 yaralı tespiti hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Yıldız, kendisinin 2001’den sonra yapılan tadilattan sorumlu olduğunu belirtti.

Yıldız, Gazi Üniversitesi’nin ek rapor ve kök raporu hakkında, “projeye uyumsuzluktan” bahsedildiğini, kaçak kattan söz edilmediğini ifade etti.

“Rapor, yanlış ve sahtekarlıkla dolu” diyen Erdem Yıldız, proje konusunda evrakta sahtecilik yapıldığını savundu.

BAĞCI

 

İsias Otel’in fenni inşaat mühendisi Halil Bağcı da, önceki dosyada geçen savunmasını tekrarladığını belirterek, aleyhindeki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

BOZKURT

Mehmet Fatih Bozkurt ise, ana savunmadaki savunmaları kabul edip, birleştirilmiş dosya, ek rapor ve kök raporda yer alan diğer iddiaları kabul etmediğini kaydetti.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

 

Mahkeme heyeti, Kıbrıs ekibi tarafından dinlenmesi istenen uzmanların konuşmasına karar verdi. Sanık avukatları itiraz etti. Duruşmaya ara verildi.

BİLİRKİŞİLERİN KONUŞMASI TALEP EDİLDİ

Müşteki avukatları Yiğit Gökçehan Koçoğlu ile Mehmet Eren Turan, Gazi Üniversitesi raporunun yanlış olduğunu anlatmak için bilirkişilerin mahkemede dinlenmesini talep etti.

SANIK AVUKATI YENİ BİR UZMAN GÖRÜŞÜNÜ KABUL ETMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Sanıkları temsil eden Avukat Fuat Göktaş bunu kabul etmediklerini söyledi.

AHMET ÜNAL

İsias Otel’de bir dönem müdür olarak çalışan Ahmet Ünal, tanık olarak dinlendi. Ünal, çalıştığı dönemde inşaat yapılmadığını söyledi.

PROF.DR.YONCA BİROL

İsias Davası’nda Gazi Üniversitesi raporuna karşı uzman görüşü olarak Prof. Dr. Yonca Birol, tanık olarak dinlendi.

Birol, bina otele dönüştürülürken kirişlerin ve perde duvarlarının kesildiğini, müteahhit tarafından projeye uyulmadığını, müteahhittin mal sahibinden habersiz bunu yapamayacağını söyledi.

Mahkemeye ara verildi.

HASAN ESENDAĞLI

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, İsias Davası'nı değerlendirdi.

Esendağlı, “Beyan toplamaların alınmasının akabininde, uzman raporu hazırlayan hocalarımızın dinlenmesi talebi iletildi. Sanık avukatlarının itirazları oldu, bazı gerginlikler oldu. Mahkeme ise dinleme talebimizi kabul etti. Bu şekilde Gazi Üniversitesi’nden gelen raporun eksikliği de teyit edildi.” dedi.

İsias duruşması aranın ardından yeniden başladı.

MEHMET EFE BOZKURT

Mehmet Efe Bozkurt mahkemede, 2016 yılında imza yetkisinin olduğunu, ancak otelde işletmecilik yapmadığını söyledi. Bozkurt, tahliyesini istedi.

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