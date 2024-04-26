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Son Dakika! Güzelyurt'ta öğrenci yurdunda yangın!

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Son Dakika! Güzelyurt'ta öğrenci yurdunda yangın!
Son Dakika! Güzelyurt'ta öğrenci yurdunda yangın!

26.04.2024 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Şht Kamil Orçin Sokak üzerinde bulunan Refika Öğretmen, Öğrenci Yurdu’nun bodrum katında bulunan ve depo olarak kullanılan oda içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu depo içerisinde bulunan muhtelif şilte, yorgan, nevresim, çarşaf, sandalye vb eşyalar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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