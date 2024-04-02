Mevlevi’de havan atışları yapılıyor

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde 01- 05 Nisan tarihleri, 07.30-21.00 saatleri arasında havan atışlarının gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bu aralıkta aşağıda belirtilen yerlere girmek yasak olacak:
“Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu- Kalkanlı 700 m. doğusundan geçen hattın doğusu,
Doğuda: Tutukçu T. – Gürkan Burnu hattının batısı,
Güneyde: Yuvacık kYİLöyü 500 m. Güneydoğusu – Soğan T. 500. doğusu hattının kuzeyi,
Kuzeyde: Kalkanlı 700 m. doğusu – Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”
Atışların ardından kör giden mermileri arama ve imha işlemleri de devam edeceğinden serbest giriş duyurusu yapılana kadar bölgeye girilmesi can ve mal emniyeti açısından tehlikeli olacak.
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