Güzelyurt’ta Kasti Hasar: Kafeye Ait Eşyalar T.Ç. Tarafından Tahrip Edildi

Güzelyurt'ta Kasti Hasar Olayı: Kafeye Ait Mobilyalar Tahrip Edildi
27 Mayıs 2024 tarihinde saat 17:00 sıralarında Güzelyurt’ta yaşanan bir olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir kafeye ait ikametgah içerisinde meydana gelen olayda, T.Ç. (27 yaşında, erkek) tarafından kasten zarar verildiği tespit edildi. Şahıs, elleri ve ayaklarıyla kafeye ait muhtelif mobilya ve beyaz eşyaları kırarak ciddi hasara yol açtı.
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